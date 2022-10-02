Відомий ведучий Слава Дьомін знатно потролив росіян на тлі новин про звільнення Лимана та вибухи у Криму.

Як пише Politeka.net , популярний теле та радіоведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, крім того, що робить інтерв'ю із зірками, уважно стежить за новинами на фронті та на окупованих українських територіях.

Після того, як стало відомо, що ЗСУ взяли під свій контроль місто Лиман у Донецькій області, а також у мережі поширили відео вибуху та пожежі в аеропорту Бельбек у Криму, Слава Дьомін не зміг стриматися та потролив росіян.

«У Криму чудово «відсвяткували» повернення Україною Лимана. У Севастополі на аеродромі «загорівся» літак і злетіли в повітря боєприпаси», - пожартував Інстаграм, що веде в себе.

Нагадаємо, Слава Дьомін чесно розповів про стосунки з матір'ю та звернувся до всіх батьків .

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