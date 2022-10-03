Український репер Потап розповів, як його зустрічали пересічні українці після повернення на батьківщину.

Як повідомляє Politeka.net, повномасштабна війна застала українського репера Потапа в Іспанії. Артист 7 місяців не з'являвся на батьківщині, через що на голову Потапа посипалися звинувачення у боягузтві.

Але у вересні працівник шоу-бізнесу нарешті вирішив повернутися в Україну і одразу почав доводити свою патріотичність.

Після повернення додому у програмі ЖВЛ Потап розповів, як його зустрічали пересічні українці.

«Я чув, що хтось ляпнув про мене, такого начиталося. Ну, яка реакція може бути? Я бачу реакцію людей, я приїхав давно в Україну, повертався через польський кордон та починаючи з польського кордону, я обіймався та цілувався з усіма українцями. Ось це у житті, у коментарях – інше», - пояснив артист.

Користувачі мережі почали коментувати побачене.

"Ураа Потап герой, Зараз Винник приїде і теж буде героєм.. Потім Яма і всі інші",

«Потап такий кабасик став»,

«Не слухай нікого. Ви принесете більше користі країні якщо співатимете і гастролюватимете. Сил і терпіння»,

«Усім хейтерам – йдіть у ж**у. Впевнена, що ви взагалі нічого не зробили. У мене до нього велика повага. Молодець»,

«Треба йому орден навіть два 😁. позорище! Цікаво для кого він виправдовується, хто приховає його марення», - пишуть у мережі.

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