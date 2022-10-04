Українці розкритикували Ілона Маска, який виступив із суперечливою заявою у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ілон Маск - один із найуспішніших мільярдерів планети Земля. Знаменитість після 24 лютого активно допомагала Україні у боротьбі з російськими окупантами, представляючи Starlink у користування українським військовим. А в останніх публікаціях у своєму блозі Маск виступив із досить дивною пропозицією. "ЖВЛ" у своєму блозі Інстаграм вирішило розмістити посаду Ілона, щоб побачити реакцію українців.

"Американський мільярдер та винахідник, засновник компанії SpaceX та Tesla Ілон Маск зробив заяву про мирні переговори між Україною та Росією

Про це він написав у Twitter.

"Світ між Україною та Росією:

• Нові вибори анексованих регіонів під наглядом ООН.

Росія йде, якщо це буде воля народу.

• Крим формально у складі Росії, як це було з 1783 (до помилки Хрущова).

• Водопостачання Криму має бути забезпечене.

• Україна залишається нейтральною", - написав Маск", - написано було у публікації.

Українці відразу почали обговорювати публікацію:

"Походу чувак не ті тапки надів вранці", "Його хтось питав? Сім місяців мовчав і... на тобі виродив", "1783? Ого, Хрущов помилився))", "Ілона вкусив путін", "Ну я думаю , всі знають куди потрібно послати Ілона!!

Нагадаємо, у Мережі обговорюють новий казус російських космонавтів .

А ще Politeka повідомляла, що Вакарчук з "Океану Ельзи" похвалився "подарунком" від Ілона Маска

Також Politeka писала, що Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок



