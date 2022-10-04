Андрій Джеджула з лютого не бачився з малечею, бо колишня не дозволяє зустрітися батькові з дочкою.

Як повідомляє Politeka.net, шоумен Андрій Джеджула прокоментував судові розгляди з дружиною Юлією Леус і зізнався, що дуже рідко зустрічається з дочкою Аделіною. Зокрема, на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання підписників, телеведучий несподівано зізнався, що колишня не дає йому бачитися з дочкою.

Андрій Джеджула з лютого не бачився з малечею, бо колишня не дозволяє зустрітися батькові з дочкою. За словами шоумена, він не збирається цього так просто залишати, тому й звернувся до органів опіки.

"Її мати просто не дає мені дитину з моменту смерті мого тата. Вона одночасно вирішила, що дочка її особиста приватна власність. І весь цей час перешкоджає спілкуванню! Далі цим займатимуться органи опіки", - розповів знаменитість.

Андрій Джеджула вирішив бути відвертим до кінця та поділився іншими подробицями спілкування з екс-дружиною. Виявилось, що в ті дні, коли він не міг забрати доньку, Юлія вимагала оплачувати їй няньку.

"Коли я у суботу працював і просив помінятися на один день, то вона ніколи не йшла на зустріч, і я просто запропонував їй заплатити за няню за всі 24 години, ось така була "підтримка", коли сидів під реанімацією, а потім ховав тата" – додав шоумен.

Нагадаємо, зовнішність дочки Джеджули від скандального шлюбу з Леус викликала бурхливий захват.

Як повідомляла Politeka, Леус приголомшила страшними одкровеннями про шлюб з Джеджулою.

Також Politeka писала, що дружина шоумена Джеджули після скандалів показала п'ятимісячну доньку.