На початку жовтня Ілон Маск запропонував у Twitter "мирний план" закінчення війни в Україні.

Як повідомляє Politeka.net, українська виконавиця Jerry Heil потролила американського мільярдера та винахідника Ілона Маска, після його скандальної заяви про мирні переговори між Україною та росією.

Зокрема, співачка заспівала пісню про Ілона Маску на тлі його скандальних заяв щодо Криму та України. Відео з'явилося на її сторінці Тік-Ток.

Загалом Яна переробила хіт Леді Гагі – Poker Face. У новому кавері, опублікованому у Мережі, українська артистка звернулася до Маска. Слова композиції у виконанні Jerry Heil зазвучали так:

"Слухай, що в тебе трапилося з мозком. Хто тебе змусив писати, що росія може перемогти Україну? Попроси своїх гуманоїдів, щоб вони відправили Рогозіна на Марс, - озвучила текст пісні співачка", - заспівала Jerry Heil .

Варто зазначити, що на початку жовтня Ілон Маск запропонував у Twitter "мирний план" закінчення війни в Україні. Бізнесмен почав запитувати думки користувачів соцмережі, обговорюючи нашу країну без присутності України. Також Маск вважає, що Крим має бути російським, та й у росії чисельність мешканців більша, тому у окупанта нібито є шанси на перемогу.

Нагадаємо, що Jerry Heil показала, як змінилася її зовнішність за шість років.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona влаштувала ефектні танці з Jerry Heil, кадри.

Також Politeka писала, що Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру.



