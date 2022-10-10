Як пише Politeka.net, Настя Приходько – відома українська співачка, яка брала участь на шоу "Євробачення". Також зірка знімалася в шоу "Маска", де пройшла досить далеко в образі Бабки". Настя, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де ділиться з фанами всім цікавим.
А цього разу Приходько поділилася кадрами, показавши, як тренується на стрільбищі стріляти з пістолета. Зірка стояла та цілилася, коли її сфотографували, тримаючись за пістолет двома руками.
"Сьогодні продуктивна неділя…", - написала Анастасія Приходько.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Один постріл, один труп", "Настя, ти знаєш у кого стріляти, молодець", "Ого, як ви без навушників стріляли", "Це путінське обличчя, Настя, я в тебе вірю", "Вибачте, з таким хватом пістолета Як на фото, не буде один постріл - один труп".
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