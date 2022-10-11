Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько - відома українська співачка та суддя "Співають всі". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала, як підготувалася до ракетного обстрілу.
“Я готувалася до війни, тому свічок вистачить, плита газова, а духова шафа електрична!!
Краще так, ніж на чужині.
Бережіть себе дорогі українці! Разом ми сила та разом все пройдемо!", - написала Приходько.
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Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Не змогла тебе знайти в інстаграм хоча ти була в мене", "Настюш, ну вафлі Артек - наше все", "Бережіть себе. Не завжди погоджуюсь з вами, але поважаю. А сьогодні згодна-рідна земля наймиліша. Мирної ночі. ..".
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