Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кадрами зі своїми колегами та співробітниками її компанії із теплим привітанням.

Як виявилось, маркетологи відзначають професійне свято, і Ірина вирішила привітати своїх колег. На знімках вона показала себе, свою команду та знайомих маркетологів, а у підписі до публікації розповіла про важливість цієї роботи.

"День маркетолога. Вітаю всіх-всіх колег! Від нас зараз залежить те, як бачить Україну світ. Не зупиняюсь повторювати: ми - креативний та інформаційний фронт нашої країни. Без якісного маркетингу не з‘явився б ні "Народний байрактар" @siriy_ua , ні сотні інших яскравих й важливих ініціатив, що об‘єднують та надихають всіх українців. А від того, як ми позиціюємо наші компанії на міжнародній арені, з якими проєктами заходимо та наскільки гучно, креативно це робимо залежить ступінь включеності інших країн у нашу перемогу. Звичайно, вітаю свою команду @mozgi_group , особливо Пана Структурованість - CMO @rusyagkov. Хай в тебе постійно виникає бажання структурувати і поглиблювати все. Пишаюсь нашими здобутками! Зі святом!", - написала Горова у своїй публікації.

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