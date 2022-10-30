Популярна актриса театру та кіно Ольга Сумська заговорила на важливу для жінок тему.

Відома актриса Ольга Сумська активно спілкується з фанатами в Інстаграм, тож нерідко зірка дивує своїми кадрами та постами у соціальних мережах. Також вона спілкується з українками та ділиться корисною інформацією.

«Тема менопаузи… Продовження… Дорогі мої, бачу, що тема хвилює тисячі жінок, але мало хто серйозно ставиться до цієї проблеми! А це наше жіноче здоров'я!

Не мовчіть, звертайтеся вчасно до лікаря! Ви можете подивитися моє актуальне інтерв'ю з відомою гінекологією, професором, ендокринологом про стан жінок у період менопаузи та ефективне лікування» - розповіла Ольга.

У мережі одразу відреагували: «Олю, ви неймовірна 😍; Корисні поради 😊; Дякую, Ольга, за чудовий ефір); Ви шикарна, неймовірна жінка; Звідки це слово "гінекологіня"? Чому тоді не ендекрологіні? Навіщо так спотворювати?».

Також у Instagram 56-річна зірка вирішила розгорнуто відповісти на запитання, як залишатися красивою, привабливою та щасливою у будь-якому віці.

"А я завжди говорю: «Краса важлива, як зовнішня так і внутрішня, жінка красива, коли вона здорова, дівчатка…» Якщо ти здорова, якщо нічого не болить і ти дбаєш про себе - ти будеш красива в будь-якому віці. Це шкіра, волосся, це стан нервової системи…".

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про останні моменти життя Руслани Писанки перед трагедією.

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