Телеведуча Маша Єфросиніна показала два кадри, які змусили її ще більше пишатися нашою нацією.

Як повідомляє Politeka.net , українська телеведуча Маша Єфросиніна щодня розповідає в соціальних мережах про свою роботу, ділиться інтерв'ю з колегами і не скупиться на "міцні" слова на адресу російських злочинців. На цей раз артистка показала наочно різницю між працьовитими українцями та російськими окупантами.

На кадрах показана різниця – будинок після обстрілу окупантами, будинок після відновлення та ремонтних робіт. Росіянам подібне і без руйнувань може лише снитися, адже вони часто скаржаться на владу, але самі свої будинки також не ремонтують та не покращують.

«Будинок у Києві, куди потрапила ракета. Було й стало. Але є щось, що змінилося і в мені. Раніше я просто любила свою країну та людей. А зараз пишаюся і захоплююсь нашою нацією!» – пише Марія.

Також телеведуча не стала таїти, що відчуває радість, коли дізнається про ліквідацію чергових російських вояків. Вона також пояснила, чому відчувати таке – це нормально.

"Є якась дивна і водночас лякаюча внутрішня радість через нові втрати окупантів. Я відчуваю те саме, і це абсолютно нормально. А як нам ще ставиться до людей, які напали на нашу країну, які змушують нас страждати і досі носити в собі велике горе від новини до новини?

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.