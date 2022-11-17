Популярна інстаграм-модель Кім Кардаш'ян в одному комплекті з блискітками з легкістю показала, як сильно змогла схуднути.

Відома Інстаграм-модель, учасниця реаліті-шоу про свою сім'ю Кім Кардаш'ян почала займатися своїм брендом одягу нещодавно. При цьому вона намагається сама рекламувати новинки і щоразу вражає фігурою.

Як відомо, після скандального розлучення з Каньє Вестом Кім вирішила не лише розпочати стосунки з молодим чоловіком, а й помітно змінилася. Вона схудла, змінила стиль і перефарбувалась у блондинку.

«Святковий магазин образ уже доступний» - хвалиться Кім.

У мережі відразу обговорили: «Така бомба 🔥; Ах так, я забула, що мені потрібно забрати своє різдвяне бікіні; Коли дізнаєшся, що у твого колишнього з'явилася нова дівчина; Хтось ще збільшував? 😂; у 2022 році ви буквально редагуєте щілину між стегнами на своїх фотографіях; Навіщо взагалі морочитися з бікіні. Навряд чи є 😂; Поганий фотосалон. Що з стегнами?».

Раніше Кардаш'ян відвідала гала-вечір Baby2Baby 2022, де змогла відзначитися вибором вбрання та своєю промовою. Як відомо, зараз Кім займається своїм брендом одягу та активно рекламує його навіть у себе вдома.

"Для мене було великою честю отримати нагороду Giving Tree Award за мою роботу разом з baby2baby" - поділилася Кім.

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