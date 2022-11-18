Співак Володимир Дантес розповів, що його акаунт в Instagram було заблоковано, і він навіть здогадуються через що саме.

Так, вийшовши на зв’язок, Дантес повідомив, що «останнє і єдине що було в сторіс» - це як він з волонтерами розвозив у села Харківської області гуманітарну допомогу, генератори та ліхтарики.

Скоріш за все, припускає Дантес, організації, яка володіє соцмережею, не подобається, коли замість гламуру, «накачаних губ», Гремі та інших проявів красивого життя з’являються знищені села та міста.

«У віртуальному, брехливому світі, де нема місцю реальності, реальності в який гинуть люди, залишається без усього, страждають діти і знищується нація.. ніхто не хоче це прийняти. Для цієї соцмережі це занадто. Краще всього не помічати», - зазначив Дантес, опублікувавши також фото з вокзалу Дніпра.

У свою чергу підписники Дантеса погодились з його думкою, що багатьом у світі хочеться не бачити жаху, що коїться в Україіні і вони обирають рожеві окуляри.

«Віртуальний і брехливі світ -

Це наша реальність і нехай весь світ бачить, як наші люди виживають у 21 сторіччі!», «Розруха сmерtь vijna - це неприємно для ока ніжної продажної інсти», «100%», «Все правильно сказав, так і є», - пишуть у коментарях до допису Дантеса.

Нагадаємо, українці встали на захист Дантеса, який розлучився з Дорофєєвою.

Також повідомлялось, що Дантес повернувся до рідного Харкова і не зміг стримати емоцій.

Крім того, повідомлялося, що Надя Дорофєєва показала, як виглядала в 17, змусивши ревнувати нового бойфренда.