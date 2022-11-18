Як пише Politeka.net , Михайло Кацурін - відомий український ресторатор і був найкращим другом сімейної пари Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. Але все змінилося і Мишко розлучився, як і Дорофєєва, після чого пара оголосила про роман. Не забуває Мишко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Про розлучення та дітей.

За 9 місяців з моменту припинення моїх минулих стосунків, я прочитав кілометри коментарів із засудженням, які можна узагальнити таким, на мій погляд, хибним та архаїчним твердженням: «розлучатися, коли у вас є діти не бл. Треба жити разом хоча б заради малечі». Давайте обговоримо. Ось мої думки", - почав Мишко.

"А що думаєте з цього приводу ви?", - підсумував свою розповідь Кацурін.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Цілком так і без варіантів", "Повністю згодна, як дитина розлучених батьків. Вдячна батькам, що вони колись розійшлися і зберегли нормальні стосунки. Кожна людина має право бути щасливою", "Головне про це все не забути, коли з новим партнером з'являться діти та пройде великий проміжок часу”.

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