Доросла колишня дружина Потапа Ірини Горової Наташка Горова, яка нещодавно одружилася за мусульманськими традиціями свого коханого, часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кадри зі спортзалу, на яких показала своє тренування та блиснула фігурою.

Як видно, на нових фотографіях Наташка знята серед тренажерів, схоже, вона займалася на самоті. Перед камерою дівчина з'явилася у чорному вбранні – лосинах та двох різних кофтинках. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі немає макіяжу, тільки задоволений вигляд.

У підписі до публікації Горова-молодша написала: "Мрія інтроверта #232 – займатися однією у спортзалі". Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото Наташки: "Клас", "Це реально кайф, і ти", "Чудово виглядаєш, вогонь", "Красуня", "Люблю", "Звідки топ на третьому фото?".

Зазначимо, раніше продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова поділилася радісними новинами – її дочка Наташа вийшла заміж. Знаменитість зізналася, що коханий Наталії з Лівану. Тому побралися закохані в іншій країні. Про те, що її дочка тепер дружина – Горова дізналася не одразу, доньку розповіли лише потім, коли мама вже змогла евакуюватися з України. Загалом улюблений Наталії – мусульманин. Тому для його батьків було важливо, щоб вони одружилися з їхніми сімейними традиціями. Сама ж дочка Горової мусульманство не брала.

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