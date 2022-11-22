Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який став новим "Холостяком". Проект було знято давно, але почав виходити тільки зараз, переживши кілька переносів з різних причин. І після релізу шоу вже встигло відбутися кілька скандалів. Спочатку фанам не сподобалося українське озвучення, адже для неї використовували лише одну людину на всіх учасниць, а після другого випуску з'явилася інформація, що деякі учасниці залишилися незадоволеними проектом.

Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Алекс похвалився фігурою перед дзеркалом, залишившись в одних шортах. Як можна помітити, бізнесмен дуже багато часу приділяє для підтримки фізичної форми.

"Я не уявляю своє життя без спорту. У здоровому тілі здоровий дух! Тому як закінчу тренування, повернуся до вас", - написав Топольський.

Нагадаємо, учасниця "Холостяка" конкретно взяла в облогу Топольського за його розв'язну поведінку .

А ще Politeka писала, що "Холостяк" Топольський зізнався, чому не знайшов кохання в Майамі, де проживає

Також Politeka повідомляла, що "Холостяк" Топольський заінтригував новим випуском шоу, вразивши українок.



