Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала незвичайне фото з хлопцями зі свого гурту та розповіла про майбутні виступи.

Як виявилося, після туру американськими містами, яке відбулося зовсім недавно, Олександра та її колеги Дмитро Мазуряк та Микита Будаш збираються у новий тур. Цього разу гастролі гурту KAZKA охоплять і два українські міста – Львів та Одесу, а решта знову за кордоном.

У підписі до публікації Зарицька написала: "Котики, поки у нас невеличкий відпочинок після туру Америкою (читайте: щоденний запис нових пісень), хочу проанонсувати наш графік на найближчий час. По-перше, Львів і Одеса, ми так сумували! Щасливі будемо нарешті побачитись вже наступного місяця. Плануємо грітись піснями, створювати святковий настрій та насолоджуватись кожною хвилиною разом. Іспанія, Австрія, Швеція та Великобританія, до вас ми приїдемо вже у 2023 році, який, я сподіваюсь, буде лагіднішим до нас. Дуже на вас чекатимемо!".

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