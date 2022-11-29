Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка відразу ж після розлучення у 2020 році з Оленою Войченко одружився вдруге, але вже з нотаріусом Христиною. Від минулого шлюбу у Володимира залишилися двоє дітей – Емілія та Еван.

А нещодавно стало відомо, що Остапчук має конфлікт із новою дружиною. Телеведучий Слава Дьомін зазначав, що посварилася пара після поїздки Володимира до дітей із колишньою дружиною до Канади. А нещодавно з'явилася новина, що пара вже офіційно розлучилася. Але підтвердження цих даних поки що немає. При цьому Володимир із Христиною відписалися один від одного в Інстаграм, а дружина Остапчука ще й поїхала одна до Європи вкотре.

А цього разу Христина з'явилася після перерви у сторіс і розповіла чим займалася.

"Усім привіт. Нудьгували? Я - так", - написала зірка.

"Сама в шоці, але ранок сьогодні почала трішки з навантажень, не скажу, що була в захваті, але через силу вийшло?", - продовжила Крістіна на другому сторіс.

А після цього знаменитість розповіла, що робила, доки не була в Інстаграм.

"Нічого такого я не робила і мені не соромно це вам розповісти, бо ви зі мною тут все давно, а у нас із вами кохання", - зазначила зірка.

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