Знаменита модель, зірка реаліті-шоу про свою родину та власниця бренду одягу Кім Кардаш'ян робить все заради популярності та привернення уваги. Також 42-річна знаменитість показує в Інстаграм щодня свої нові вбрання.

Для виходу у світ цього разу Кім не тільки підібрала одяг з акцентом на своїх формах, а й похвалилася вибіленим волоссям з відрослим корінням. Варто зазначити, що кожне таке фото отримує змішану реакцію, адже нещодавно артистка потрапила до скандалу.

Вона відмовилася коментувати провальну рекламу бренду Баленсіага, за що фанати влаштували їй бойкот.

«Люблю медове волосся 🙌; Цей погляд був так гарний сьогодні !!🔥🔥; Найкращий вид; Це дарує; Хто-небудь ще думає, що це подарунок Христині Агілер? Люди не забувають; Тримайте людей абстрактними; Найгірші туфлі/чоботи або що там ще; Чому постійне рабство в одязі. Набридло; Все їхнє життя інсценоване; Вона схожа на персонажа з мортал комбат 😂😇🤷🏻‍♂».

Нещодавно Кім вирішила показати добірку кадрів зі старшою дочкою, а заразом і засвітила обличчя нібито без макіяжу, але з явними фільтрами. У мережі відразу зауважили, що такі кадри зроблено спеціально для того, щоб бачити, як Кардаш'ян вміє омолоджуватися.

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