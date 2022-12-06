Як пише Politeka.net , Микита Добринін - головний герой шоу "Холостяк", де він обрав переможницею Дашу Квіткову. Пара після проекту зустрічалася, а потім і одружилася. Даша, як і зоряний чоловік, веде сторінку до Інстаграма, де ділиться багатьом цікавим. А цього разу Квіткова показала, як гуляла із сином, опублікувавши нові фото у своєму блозі.
"Мій", - написала зірка під фотографіями.
Фанати поставили понад 60 тисяч лайків та написали коментарі:
"Йому не холодно без взуття?", "Неймовірні. Відчуття, що сестра з братиком, а не мама з сином. Дашуня, ви дуже красиво виглядаєте", "Ну який класний пупс))))", "Щічки рожеві в манюні" , "Чекаємо ще фото з локації!!! Там казково", "Скільки важить малюк?)", "Які красиві краєвиди і це наша Україна", "хтось напише про суперських худих ніжок немає?".
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Нагадаємо, дружину "Холостяка" Добриніна розкритикували українці, зірка відповіла
Також Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" влаштувала модне дефіле на засніженій вулиці .
А ще Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна відповіла, хто переміг у новому сезоні романтичного шоу