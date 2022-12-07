Актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", показала чим займається в Італії окрім відпочинку.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала дуже популярною після шоу "Холостячка", де була головною героїнею. Зірка на проекті обрала переможцем гумориста Олександра Еллерта. Пара пройшла деякий час, але не змогла побудувати успішні стосунки. Проте це додало знаменитостям медійності, особливо в Інстаграм.

А зараз Мішина відпочиває у Венеції, куди мріяла потрапити якийсь час. Зірка активно ділиться фото та відео з курорту, а цього разу вирішила поділитись селфі зі свого номера.

Ксенія позувала у спортивному міні та висунула мову. А на ногах можна побачити у Мишиної гімнастичну гумку.

"Ні, не думайте, що я лише відпочиваю", - написала зірка, натякаючи, що спорт не кидала.

Після цього Ксенія поділилася ранковим фото, де зібралася до душі.

"Що може бути краще за контрастний душ з ранку?", - написала знаменитість.

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