Знаменита 58-річна модель та актриса Моніка Беллуччі останнім часом воліє хвалитися модними образами, а не появою на світських вечорах. Знаменитість підкреслює свій вік з гідністю і не ховає вікових змін за шарами косметики.
У нещодавній фотосесії для журналу Madam цього року Моніка змогла продемонструвати відразу кілька класичних вбрань. Примітно, що зазвичай Беллуччі позує перед камерою виключно в одязі чорного кольору.
Нову різноманітність та досить яскравий макіяж з акцентом на очі Беллуччі оцінили в мережі:
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«Будь ще моє серце ❤️; Ідеальна ♀️ чуттєва; Дуже гарний набір; ❤️Дуже красиво 😍; Перлина, що випромінює насолоду ❤️; Оооо, більше таких; Ви справжня вродлива жінка!».
Ми писали, останні кілька років виконавиця віддає перевагу одягу виключно в чорних тонах без зайвої відвертості і помітних деталей. Моніці достатньо підібрати класичний костюм або сукню з вирізом, щоб вразити свіжим та квітучим виглядом.
Артистка одна з небагатьох, хто цурається уколів краси досі.
Нагадаємо, юна донька Моніки Беллуччі у дизайнерському топіку легко перевершила зіркову маму.
Також Politeka повідомляла, що юна дочка Моніки Беллуччі задумалася про кіно і розлютила фанатів матері