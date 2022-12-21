Як пише Politeka.net , Сергій Бабкіна – відомий український музикант. Зірка одружена з актрисою Сніжаною, з якою познайомився в театрі. У пари є троє дітей – Єлисей, Веселіна, а також син Артур, якого Сніжана народила ще до шлюбу із Сергієм. Не забуває дружина Бабкіна і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала, як насолоджується відпочинком на Кіпрі, поділившись відповідним фото у своєму блозі.
"Це мій особистий світанок
Скарбничка моїх світанків поповнилася ще одним!
Ефект на обличчі", - написала Сніжана під публікацією.
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Чоловік Сергій Бабкін вирішив відповісти дружині у коментарях: "Ти моя та точка".
Нагадаємо, Сергій Бабкін за кордоном несподівано показав, як готується до свят
А ще Politeka повідомляла, що Сергій Бабкін за кордоном повідомив про неприємності та звернувся до українців .
Також Politeka писала, що "Пташка" з "Азовсталі" чесно відповіла, чи слухала пісню про себе від Бабкіна.