Популярна українська співачка Анастасія Приходько, яка на кілька місяців зникла із Instagram через бан сторінки, знову повернулася. Спочатку артистка привітала українців із новорічними святами, а тепер торкнулася теми Різдва, опублікувавши фото з митрополитом ПЦУ Єпіфанієм.
У підписі до публікації Приходько розповіла, що Міністерство культури дозволило проведення предстоятелем Православної церкви України митрополитом Єпифанієм різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
"Проведення ПЦУ служби в Успенському соборі підтвердили і в заповіднику Києво-Печерська лавра, який керує майном святині. УПЦ МП не визнає вигнання з Києво-Печерської лаври. Агенти ФСБ у рясі заявили, що під час дії військового стану договори оренди храмів продовжуються автоматично", - написала Приходько.
Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію артистки:
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"Ви вже якось визначтеся! Або 25-го. або 7-го. І нашим, і вашим".
"Шановне панство, пишіть українською, нічого не розумію!".
"Якби ще служба відбулася 25-го, це була б точно подія".
"Нарешті".
"Які всі грамотні та юридично підковані "святі".
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