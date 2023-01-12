Українська ведуча Маша Єфросиніна зняла новий випуск з Олею Поляковою свого шоу "Дорослі дівчатка", торкнувшись чимало тем. На цей раз сама Єфросиніна зізналася, що і з нею траплялися ситуації, за які було прикро.
На цей раз Єфросиніна зізналася, як колись зважилася підійти до одного популярного актора Голлівуду зробити фото.
"Ми з Тимуром поїхали в романтичну подорож. Заходимо до ресторану, а там сидить Том Хенкс. Кажу: "Тімур, я хочу з ним фото". І там гуляла якась компанія жінок, одна з них мала день народження. Вона до йому підбігає і просить фото, і він встає, сам бере телефон, сам робить фото.Коли підійшла я, він мені сказав: "Ні, наступного разу", - розповіла Маша.
Після цього ведуча додала, що зіграло правило другого фото. Якби він зробив фото і з нею, то, можливо, довелося б терпіти цілу чергу охочих зробити таке ж селфі.
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«Якби я вміла говорити «ні», мені не розбили б серце стільки разів. Якби я вміла говорити «ні», я не вляпалася б у своїй кар'єрі в кілька зашкварних проектів.
Якби я вміла говорити «ні», мене не виставили б кілька разів дурницею. Якби я вміла говорити «ні», я не отримала б величезний досвід про людей!» – зацікавила Єфросиніна.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.