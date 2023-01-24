Як пише Politeka.net, Григорій Решетник – відомий український телеведучий, який веде шоу "Холостяк". Зірка має дружину Христину, яка народила йому вже трьох синів. При цьому пара не збирається зупиняється і хоче ще мінімум одну дитину. Не забуває Христина і про Інстаграм, де цього разу вирішила побалакати з фанатами.

"Можете питати", - написала дружина Решетника у сторіс.

"Як вам новина про Дашу та Микиту?", - написав фанат.

"Чужа сім'я - потемки. І вкотре скажу, що треба боротися до останнього за стосунки, вірити в інститут сім'ї, адже саме це і є справжнє щастя. А все інше - це лише пауза та пошук себе та своєї другої половинки", - написала Христина.

"Дуже сумно, що розходяться пари, ще й свідками зародження яких ми були. Особливо, коли маленькі діти в сім'ї – для будь-якої дитини розлучення дітей – це удар. дай Боже, вони зможуть впоратися з випробуванням розлучення. І продовжать бути щасливими", - додала дружина Решетника.

Нагадаємо, дружина Решетника відкрита, чи готова їхня родина виїхати з України.

А ще Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник висловився про розлучення Квіткової та Добриніна

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