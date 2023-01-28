Цього разу кухар в Інстаграм вирішив розповісти, як разом із колегою готує їжу для внутрішньо переміщених осіб із першого дня, як заклад працює й донині. Тому що їжа - це така базова підтримка, яка потрібна всім і може підняти настрій хоча б у моменті.

«Раніше готували та пригощали саме у закладі, а тепер привозимо їжу до одного з трьох модульних містечок у Львові. Учора з нами готував Brandon Chrostowski. Відомий американський шеф-кухар, ресторатор та політик.

Ми готували салат з гарбуза та яблук, локшину з соусом на основі молока та курячі крильця з материнкою. А потім разом із американським шефом прийшли та роздали їжу особисто. Така дрібниця, але по-перше: люди підходили, ми обіймалися, фотографувалися та говорили про їжу. І це було дуже тепло. По-друге: наш іноземний гість відчув українців краще, щоб потім розповісти про нас у світі. І це про підтримку» - поділився Клопотенко.

У мережі висловили також свою думку:

«Дуже вам вдячні 🙏 ви робите велику справу! Навесні мене та мою маму ви врятували від голоду. Дякую Вам 👏; Чекаю колабу з Гордоном Рамзі

Натхнення на шляху до Перемоги!; Дуже приємно стежити за вами як за людиною, щиро закоханою у свою справу та небайдужою до інших. Ви молодець".

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