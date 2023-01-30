Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка знялася в серіалі "Одного разу під Полтавою". Також зірка грає у "Жіночому кварталі". А після початку повномасштабного вторгнення Сопонар вирушила до Лондона, де пробула досить довгий час. Але через деякий час Ірина повернулася до України і розпочала роботу.
Не забуває зірка про Інстаграм, де цього разу показала своє кохання. Як можна помітити, Ірина тримала в руках свого домашнього улюбленця – кота.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Мур мяу";
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"Дуже добре приймати дивитися вдалого гарного настрою та сонячного дня бережіть себе, слава Україні";
"Дві прекрасні кішечки";
"Ірка, гармата".
А до цього Ірина привітала українців із Різдвом.
"Щасливого Різдва
Цього року, мені є за що дякувати.
Дякуємо ЗСУ за те, що жива, і за те, що живі мої рідні та близькі
Всім нашим захисникам та захисникам, бажаю скоріше пробратися додому, святкувати перемогу
Дякую Богу за можливість святкувати Різдво з родиною", - написала Сопонару під фото, де позувала у святковому вбранні біля різдвяної ялинки.
Нагадаємо, Сопонару з "Квартал 95" у мереживах не залишила українцям шансів.
А ще Politeka повідомляла, що Сопонару з "Квартал 95" заворожила ніжками у міні-сукні
Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару у білому заворожила кожним вигином.