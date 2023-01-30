Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка знялася в серіалі "Одного разу під Полтавою". Також зірка грає у "Жіночому кварталі". А після початку повномасштабного вторгнення Сопонар вирушила до Лондона, де пробула досить довгий час. Але через деякий час Ірина повернулася до України і розпочала роботу.

Не забуває зірка про Інстаграм, де цього разу показала своє кохання. Як можна помітити, Ірина тримала в руках свого домашнього улюбленця – кота.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Мур мяу";

"Дуже добре приймати дивитися вдалого гарного настрою та сонячного дня бережіть себе, слава Україні";

"Дві прекрасні кішечки";

"Ірка, гармата".

А до цього Ірина привітала українців із Різдвом.

"Щасливого Різдва

Цього року, мені є за що дякувати.

Дякуємо ЗСУ за те, що жива, і за те, що живі мої рідні та близькі

Всім нашим захисникам та захисникам, бажаю скоріше пробратися додому, святкувати перемогу

Дякую Богу за можливість святкувати Різдво з родиною", - написала Сопонару під фото, де позувала у святковому вбранні біля різдвяної ялинки.

Нагадаємо, Сопонару з "Квартал 95" у мереживах не залишила українцям шансів.

А ще Politeka повідомляла, що Сопонару з "Квартал 95" заворожила ніжками у міні-сукні

Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару у білому заворожила кожним вигином.