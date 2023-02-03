Дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" показала, як бореться із відключеннями світла, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - відомий український гуморист, який прославився завдяки шоу "Одного разу під Полтавою". А тепер знаменитість є зіркою "Квартал 95". Юрій має дружину - танцівницю Вікторію, яка народила йому дочку Лізу. Не забуває дружина Ткача про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Вікторія показала, як проводить час із дитиною.

"Світла будинку не було, а від інтернету поряд з будинком ловив, магазин на генераторі зі смакотами відкритий. Тому кіномашина працювала на повну", - поділилася Вікторія.

А раніше дружина Ткача показала фотосет доньки з квіткою.

"Спочатку це мав бути Петя. Але потім вона назвала його Пупусь. А його сусіда тепер звати Мумусь. Ну, а ці малі залишилися без імен", - розповіла Вікторія.

А після цього дружина Ткача показала успіхи доньки на роликах. Малятко кілька разів упало, але зрештою змогло зробити трюк.

"Не буває великих кроків без падінь. Але маючи наполегливість, ти зможеш робити крок за кроком", - написала Вікторія під кадрами.

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