Як пише Politeka.net , Влад Яма – відомий український хореограф і танцюрист, який судив проект "Танці з зірками", а до цього був суддею "Україна має талант". А після 24 лютого Влад узяв дружину та дитину, вирушивши до США. Не забуває зірка і про Інстаграм, де постійно намагається розповісти, які важливі справи він робить в Америці, не поспішаючи повертатися до України. А напередодні Влад вирішив зробити чергову аналогічну посаду, але знову отримав порцію критики.

Спочатку у коментарях на критику відреагувала дружина Влада – Лілія.

"Ніхто не має права засуджувати право вибору кожного з нас! Не судіть, щоб вас не судили. Ніхто не знає обставин кожного…", - написала дружина і так не повідомила, які обставини змусили Влада сидіти майже рік у США і не повертатися назад до Україну, що навіть зробив Потап восени минулого року.

"Особливо дякую категорії людей порадників, на кшталт "ти повинен..." (далі не важливо) і "а чому не з автоматом" за те, що виявили себе і пішли на інші сторінки. Ну чи я допоміг. Так, ситуація екстремальна, кожен має право на свою думку, але я не бачу сенсу комусь щось доводити, є важливіші справи. Люблю вас", - відповів Влад Яма.

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