Цього разу популярна артистка розповіла, як повернулася додому, але була приголомшена новиною – її головна маленька улюблениця – породистий песик Мімі загубився на морозі. Артистка розповіла, що собачку шукали два дні і все без толку.

«Я її кликала, а мій чоловік каже, що вона зникла два дні тому, що вони шукали її цілу добу і що її більше немає. Ми подумали, що її з їли, бо тут ліс, є лисиці. Ми вже попрощалися з нею, я два дні плакала. Дітям нічого не розповідала, бо не знала, як це все пережити, — зі сльозами поділилася Полякова.

Вона зауважила, що виходила на вулиці і дивом вирішила її покликати, просто захотілося – а раптом кудись упала?

«Просто думала, що, може, не почули, може вона десь упала в якусь яму. Я йду, кричу і мені на зустріч виходить моя Мімі. Брудна, вся в снігу, тремтить. Я її помила і ось вона, жива! Не знаю, наскільки здорова, але жива! Ветеринар сказав, що три дні на мороз у лісі і те, що вона вижила, це просто неймовірно!» - Поділилася Полякова.

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