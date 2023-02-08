Співачка Леся Нікітюк показала, як виглядає її "другий дім", поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Також зірка пробує себе як співачка, випустивши свій перший реліз ще кілька років тому. Але тоді пісня стала провалом, і Леся зізнавалася, що їй навіть не вдалося окупити її виробництво. Нікітюк на якийсь час зробила перерву, але після повномасштабного вторгнення знову повернулася до кар'єри співачки. І на цей раз зірці вдалося, адже її пісні почали потрапляти у тренди Ютуба.

Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Леся поділилася своїми проблемами. Спочатку зірка опублікувала сторіс, де показала, як зранку помила голову, а також похвалилася букетом квітів.

"А я нагадую... У нас у всіх все буде ЗБС. У тих - ні. Доброго ранку", - написала Нікітюк у сторіс.

"Висушилася я вдома, значить. Бачите, як висушилася? Взяла до рук фен, вимкнули світло, добре, що салон під боком. Тепер це мій другий будинок", - розповіла Нікітюк у наступному сторісі, де показала ще мокре волосся.

"Коротше, знову все не за графіком", - написала Леся до сторісу додатково.

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