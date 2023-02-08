В новому інтерв‘ю для Lux FM бізнесвумен різко висловилася про те, що багато українців продовжують слухати російських виконавців, а також розповіла про майбутнє української музичної індустрії.

"Слухати російських виконавців і їхню музику – це антитренд і зашквар. І цей тренд щодня збільшується. Щоб прискорити його темп, треба створити умови на внутрішньому ринку, на якому повинно з'являтися багато якісного українського музичного продукту. Таку задачу я ставлю й для себе, тому наша команда витрачає час і можливості, аби україномовної музики було більше. Ми прагнемо допомагати новим українським артистам отримати якісний сервіс, направлений на їхній розвиток", — заявила Ірина Горова.

До такого ж підходу продюсерка закликає всіх гравців музичної сфери в Україні.

"Так, може, десь буде ризиковано, комерційно невигідно, але повинні розуміти: якщо вкладати сьогодні, завтра буде більше музики, на якій можна заробляти. Це органічно видавить усе вороже, яке стане остаточно незрозумілим. Я саме за таке органічне усунення коштом зростання якості. Бо виключно заборона, як показала практика, не вирішує всі питання. Треба над цим працювати. Сподіваюсь, колеги розділяють таке прагнення", — наголосила екс-дружина Потапа.

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