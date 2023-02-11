Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка має двох дітей - 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка виросла справжньою красунею і вже пішла стопами мами, ставши співачкою. Маша навіть зібрала молодіжний панк-рок гурт, з яким встигла кілька разів виступити. А минулого року донька Полякової закінчила школу в Україні, а потім вступила до навчального закладу Лондона, куди виїхала восени. А недавно Маша показала свого хлопця, якого звуть Артур.

Також донька Полякова активно розвиває свій блог в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Маша показала відео, де її показують зовсім маленькою, де їй було приблизно шість років. Після цього вже дочку Полякову показували дедалі старше.

А до цього Маша звернулася розповіла про своє нове життя.

"Ну от у мене почалося нове життя, я не виставляла фотки сюди з початку війни. Мені було незрозуміло, а що постити, що розповідати коли у твоїй країні війна. Але все ж таки життя триває тому я повертаюся, розповідатиму про життя студента в Англії , але уявляти, що я все ще в Україні", - написала дочка Полякової.

Нагадаємо, донька Олі Полякової з новим бойфрендом показала, як готують українську страву.

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової похвалилася розкішними видами ВНЗ у Лондоні, де навчається

Також Politeka писала, що Полякова різко відповіла хейтерам, які образили її старшу дочку Машу