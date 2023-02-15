Бізнесмен та ресторатор Михайло Кацурін привітав Надю Дорофєєву з Днем закоханих, екс-чоловік артистки Володимир Дантес у свою чергу привітав екс-дружину Кацуріна. Колишнього подружжя Надю та Володимира вже через це висміяли в мережі, адже вони просто помінялися партнерами і ця тема не вщухає серед обговорень.

Артистка намагається у свою чергу не реагувати на критику та різні зауваження, проте вони часто з'являються під кожним її постом. У Тік-Ток щасливе відео Дорофєєвої та Кацуріна також не оминули.

Де Дантес? Поверніть рокера, що за кухар? Може знову поміняєтеся? Майже рік минув, а люди досі пишуть по Дантесу та їхньому розлученню 😂;

Скоро нова рубрика «готуємо разом із Дорофєєвою та Катцуріним»; До Нади питання є, але більше питання до чоловіка, який залишив сім'ю з дітьми; Потрібно створити петицію про повернення Дантеса!!; шоу Міняю жінку у житті».

Варто зазначити, що у березні 2022 року Надя Дорофєєва повідомив про розлучення зі своїм чоловіком, українським співаком Володимиром Дантесом. У січні 2023 року стало відомо, що вони офіційно оформили розлучення.

Про роман Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним стало відомо наприкінці березня 2022 року. На початку грудня співачка випустила кліп на їхню першу спільну пісню "Щоб не було", в якому знявся Кацурін.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

Як повідомляла Politeka, Дантес посміявся з Могилевської в київському метро.

Також Politeka писала, Дантес не зміг проігнорувати "зашквар" Ілона Маска і прийняв важливе рішення.