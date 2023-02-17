Сім'я Христини та Григорія Решетніков вирішили трохи відволікти дітей від нагальних проблем та війни в Україні. А також провести цей час із користю. Так, у школі старших синів пари провели незвичайний благодійний вечір. Фото та відео із заходу з'явилося на стариці Христини Решетник в Інстаграм.
Зокрема, учні приготували домашню випічку та почали її продавати. Усі виручені з продажу гроші підуть на потреби ЗСУ.
"Це було неймовірне дійство - діти дуже відповідально готувалися до цього заходу. Ванюша та Діма попросили спекти мафіни, самі оформили вітрину, сформували ціну і продавали)) навіть тривога не завадила добре виторгувати - Дімуля та Ванюша розпродали все і віддали всі зароблені кошти 🇺🇦 пишаємось нашими синами", - розповіла Христина Решетник.
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На опублікованих кадрах можна побачити, як пройшов ярмарок. Крім того, Христина Решетник зробила кілька знімків у компанії чоловіка та дітей.
У коментарях користувачі мережі залишили компліменти для сім'ї: "Прекрасний ярмарок і велика допомога нашим ЗСУ. Діти з великим серцем, молодці", "Яка гарна ідея", "Я б там все купив. Такі милі продавці та такі шикарні насолоди", "Приємно бачити якісь діти відповідальні, азартні".
Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.
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