Злата Огневич зазначила, що за попередній рік кожен із нас став для себе психотерапевтом, от і вона вигадала, як себе заспокоїти.

Українська співачка Злата Огневич активно волонтерить та дає благодійні концерти. Здається, ніби вона завжди має настрій і сили. Але, як зізналася артистка в Інстаграм, їй частенько доводиться шукати, щось, що зможе дати їй сили і мотивацію жити далі.

Злата Огневич зазначила, що за попередній рік кожен із нас став для себе психотерапевтом. Кожен тепер знає, як заспокоїтися і впоратися зі своїми нервами. Співачка, наприклад, щоразу згадує рядки:

"В тебе біль і шалена втома,

А у мене на серці дощі….

І у неї тепер немає дому,

Тихо плаче вона в чужому,

Вкривши плечі, старому плащі…".

Крім того, Злата Огневич запитала користувачів мережі, які слова знаходять для себе її підписники, щоб заспокоїтися і зберігати рівновагу.

У коментарях багато хто відзначив, що згадують цитати з відомих творів. Інші не знаходять слів, щоб заспокоїтись і намагаються зробити це інакше:

"Іноді я мовчу нічого не кажу і просто кричу в подушку, коли чую новини або вмирають солдати", "Коли на душі важко, що буває дуже часто, я просто слухаю улюблену музику або спостерігаю за птахами", "Справлятися зі стресом мені дуже допомагає додаток для медитації, та пісні улюблених виконавців".

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.