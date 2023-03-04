Багато українців були непохитними в тому, що з піснею Олександра Зарицька не впоралася.

Відомі українські виконавці взяли участь у записі альбому, що вийшов під назвою "ДНК" - "Душа. Нація. Культура". Платівка складається з 18 українських народних пісень у сучасному аранжуванні. Група "KAZKA" також взяла участь та записала пісню "Пливе кача" у новій обробці. Солістка гурту Олександра Зарицька опублікувала запис пісні на своєму каналі у Youtube.

Усі гроші від прослуховування альбому будуть перераховані на United24 та підуть на відновлення України. Олександра Зарицька зізналася, що дуже щаслива приєднатися до запису цього альбому.

"Горді стати частиною збірки українських народних пісень у сучасному джазовому звучанні та виконати пісню, яка щоразу — до сліз", — зазначила артистка.

Багато українців були непохитними в тому, що з піснею Олександра Зарицька не впоралася:

"Завжди, коли чую цю пісню, то мурашки по тілу. Але це виконання не торкнулося, мурашок не було", "Казку" люблю і слухаю, але ця пісня не зачепила. Думаю, ви намагалися таке інше... Але не те. Не всі можуть її витягнути", "Не хочу нікого образити, але не варто намагатися переспівати цю пісню всім. Краще б не бралися", "На мою думку, це не та пісня, яку варто переспівувати. Вийде жахливо у будь-якому випадку".

Щоправда, всі були й ті, хто похвалив співачку за виконання композиції.

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