Єфросиніна висловилася, що на даний момент немає ефективних юридичних механізмів, які можуть використовуватися для притягнення до відповідальності російських чиновників.

Маша Єфросиніна вирішила надіслати вітання у зв'язку з конференцією United for Justice, організованою Офісом Президента та Офісом Генерального Прокурора. Провідні юристи з усього світу, експерти з міжнародного права, генеральні прокурори, представники законодавчої та виконавчої влади та дипломати зібралися у Львові на цьому заході, який високо оцінили за рівень безпеки.

Мета конференції – розвиток відповідальності за військові злочини у масштабах усього світу. Всі учасники одностайні в тому, що вище керівництво Росії має бути притягнуто до відповідальності за злочин агресії, що спричинило безліч інших військових злочинів. Однак важливо відзначити, що на даний момент не існує ефективних юридичних механізмів, які можуть використовуватись для притягнення до відповідальності російських чиновників.

Хоча Міжнародний кримінальний суд може розглядати справи про геноцид та злочини проти людяності, він не має права розглядати справи про агресію. Тому, щоб гарантувати індивідуальну відповідальність за цей злочин, потрібне створення спеціального міжнародного трибуналу у справі про злочин агресії.

Марія написала, росія веде війну не лише проти України, а й проти всієї мирної спільноти. Це найжорстокіша війна в Європі з часів Другої світової війни та є порушенням міжнародного права. Росія ігнорує міжнародні конвенції та статут ООН, а військові злочини та терор проти мирного населення – це навмисна стратегія держави-агресора. Якщо агресор не буде покараний, це призведе до розпаду чинної системи міжнародного права та зростання нових збройних конфліктів.

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