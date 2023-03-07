Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка виклала кадри з нової ефектної фотосесії.
Як видно, на знімках Даша з'явилася в стильному аутфіті - на ній строгі чорні штани з завищеною талією і біла блуза, поверх якої вона накинула довге темне пальто. Свій образ блогерша доповнила невеликою сумочкою, модними черевиками та сонцезахисними окулярами, а її волосся майорить на вітрі.
У підписі до публікації Квіткова заінтригувала шанувальників: "Львів, ми завтра зустрінемось! Зробимо маленьку перекличку тих, хто буде на Пожежі?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:
"Доброго дня, підкажіть, будь ласка, звідки такі шикарні шузи?".
"Підкажіть, звідки ця підвіска серце?".
"Пожежа – це ти".
"Я буду до зустрічі".
"Не зможу, але хотілося б сильно".
"Це буде пожежа".
"Така стильна".
"Чому ви така гарна?"
"Дуже гарні фото".
"Ви неймовірна".
"Даша, Ви дуже мотивуєте!"
"Яка стильна".
"Вау, яка краса та стиль".
"Нереальна".
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