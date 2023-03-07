Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка виклала кадри з нової ефектної фотосесії.

Як видно, на знімках Даша з'явилася в стильному аутфіті - на ній строгі чорні штани з завищеною талією і біла блуза, поверх якої вона накинула довге темне пальто. Свій образ блогерша доповнила невеликою сумочкою, модними черевиками та сонцезахисними окулярами, а її волосся майорить на вітрі.

У підписі до публікації Квіткова заінтригувала шанувальників: "Львів, ми завтра зустрінемось! Зробимо маленьку перекличку тих, хто буде на Пожежі?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Доброго дня, підкажіть, будь ласка, звідки такі шикарні шузи?".

"Підкажіть, звідки ця підвіска серце?".

"Пожежа – це ти".

"Я буду до зустрічі".

"Не зможу, але хотілося б сильно".

"Це буде пожежа".

"Така стильна".

"Чому ви така гарна?"

"Дуже гарні фото".

"Ви неймовірна".

"Даша, Ви дуже мотивуєте!"

"Яка стильна".

"Вау, яка краса та стиль".

"Нереальна".

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