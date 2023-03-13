Українська блогерка Даша Квіткова поспілкувалася з шанувальниками та відповіла на питання, які найбільше їх хвилюють. Багатьох хвилювали питання, пов'язані з її колишнім чоловіком – телеведучим Микитою Добриніним, та їхнім сином. Даша не почала ігнорувати користувачів мережі Інстаграм і була з ними максимально чесною.

Зокрема, вона повідомила, що вони з Микитою Добриніним вирішили офіційно розірвати свій шлюб і примирення не буде. Наразі триває процес розлучення – триває суд. До того ж вона наголосила, що не забороняє йому бачитися з маленьким сином Левом.

"На моїй правій руці вже давно немає весільного кільця. Розлучення триває, ми в процесі. Чекаємо на суд... У нас немає жодних кордонів. Батько бачить свого сина коли хоче. Чого б між нами не було, це не стосується дитини", - наголосила Даша Квіткова.

Також блогер зважилася чесно розповісти про найважчий момент у своєму житті. Виявилося, що він був пов'язаний із народженням маленького Льова.

"Найважчий і найкращий одночасно: народження сина. Тому що саме тоді народилася нова я", - розповіла Даша Квіткова.

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