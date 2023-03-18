На своїй сторінці в Instagram ведучий вирішив морально підтримати українців у розпал повномасштабної війни.
"Ми живемо в час війни, в час, коли труднощі когось ламають, когось навпаки зміцнюють, коли навіть найбільші виклики можна подолати та досягти успіху. Але для цього необхідно вірити в себе та свої можливості, бути наполегливим та цілеспрямованим, йти до своєї мети. Сьогодні щось вигадав, а вже затвра зробив перший крок до цілі. Тільки так. І не варто зупинятись на досягнутому, потрібно постійно розвиватись", — пише Микита Добринін.
Пост він супроводив кадрами з нової стильної вуличної фотосесії.
"Я перевірив, кожен день — нова можливість зробити щось незабутнє, зустріти нових людей, навчитися чомусь новому, дізнатися більше про себе та тих, хто навколо. Життя — це подорож, яку ви можете зробити неймовірною. І будь-який момент може стати поштовхом до досягнення нових вершин", — наголосив "Холостяк".
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Українці в коментарях підтримали Микиту Добриніна та засипали його компліментами:
"Красивий чоловік і така чудова пара з Дашою була😢";
"Хто ваш перукар?) нова стрижка бездоганна 😎";
"Тут гарно все".
Нагадаємо, "Холостяк" Добринін після розставання з Квітковою показав, як проводить час із сином.
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