Телеведучий та головний герой одного із сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін на тлі розлучення з Дашею Квітковою здивував новим постом.

На своїй сторінці в Instagram ведучий вирішив морально підтримати українців у розпал повномасштабної війни.

"Ми живемо в час війни, в час, коли труднощі когось ламають, когось навпаки зміцнюють, коли навіть найбільші виклики можна подолати та досягти успіху. Але для цього необхідно вірити в себе та свої можливості, бути наполегливим та цілеспрямованим, йти до своєї мети. Сьогодні щось вигадав, а вже затвра зробив перший крок до цілі. Тільки так. І не варто зупинятись на досягнутому, потрібно постійно розвиватись", — пише Микита Добринін.

Пост він супроводив кадрами з нової стильної вуличної фотосесії.

"Я перевірив, кожен день — нова можливість зробити щось незабутнє, зустріти нових людей, навчитися чомусь новому, дізнатися більше про себе та тих, хто навколо. Життя — це подорож, яку ви можете зробити неймовірною. І будь-який момент може стати поштовхом до досягнення нових вершин", — наголосив "Холостяк".

Українці в коментарях підтримали Микиту Добриніна та засипали його компліментами:

"Красивий чоловік і така чудова пара з Дашою була😢";

"Хто ваш перукар?) нова стрижка бездоганна 😎";

"Тут гарно все".

Нагадаємо, "Холостяк" Добринін після розставання з Квітковою показав, як проводить час із сином.

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