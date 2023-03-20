Наталка Денисенко написала про те, що писати про вагітність жінці просто недоречно, адже когось такі слова можуть серйозно образити.

Напередодні зірка серіалу "Кріпосної" та інших романтичних стрічок, Наталка Денисенко опублікувала серію кадрів, і один із них викликав бурхливу реакцію користувачів. Вони буквально запідозрили її у вагітності. Акторка вирішила відповісти на ці підозри у своїх Інстаграм-Сторіз.

Зокрема, актриса продемонструвала струнку талію та пояснила, що так просто вийшла на фото і вона не вагітна. Вона зізналася, що живіт у неї стирчав завжди і на фото вона просто його не втягнула. Також у неї гарна широка грудна клітка — дісталася від тата, як і круглі сідниці.

"Не у всіх може бути прес і тоненька талія. Я люблю таке своє тіло... Люди, перестаньте мені писати, що я вагітна! Це мінімум - некоректно! Я не вагітна", — додала Наталка Денисенко.

Також Наталка Денисенко написала про те, що писати про вагітність жінці просто недоречно, адже когось такі слова можуть серйозно образити. На фото вона в такому ракурсі закриває рукою вигин талії, плече повернуте, живіт та діафрагма вперед, і здається що там щось, але це просто ракурс.

"А уявіть наприклад, якби я не могла завагітніти, або навпаки приховувала вагітність — а мені писали "Ви вагітні?". Або я б комплексувала з приводу фігури і після цих питань сіла на нездорову дієту? Будьте екологічнішими! І не тільки зі мною ", — заявила артистка.



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