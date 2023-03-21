Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка, яка була учасницею Євробачення. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення активно висвітлює те, що відбувається у своєму блозі. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де ділиться із фанатами багатьом цікавим. А цього разу Анастасія вирішила висловитись про пісню "Я танцюю гопака".

"Ну ця пісня немає відношення до українського народного як кажуть! Тому що ці рухи використовують у "Російському танці Берізка" а наші дівчата в Українських народних танцях цих рухів не мають! Тож де стрічки на косах? Якщо вже грати в такі дії то треба до кінця щоб хоча б твоя сусідка тобі повірила)))) Тому останнім часом я не випускаю пісень!Бо чекаю коли вже всі збожеволіють на тлі хто кого переплюне і тоді буде мить коли люди захочуть душевності, і чути справжню музику, тому що останнім часом хвиля хто когось в українській пісні зробить просто перейшла вже всі межі.", - написала Приходько у своєму блозі.

Українці у коментарях почали активно обговорювати публікацію:

"Настя... ваш шедевр із вашим вокалом як увірветься у вікна, у двері, у зали, у вуха, у серця та в кров... Що оглушать усіх нашою українською піснею!!! Точно шедевр готовий";

"Господи, який треш..... Ось вам і найкраще визначення "Шароварщини" та "Байрактарщини"..... Гадко таке чутно.... Більше хайпа ніж творчості..... І як на мене не дуже добре виходить співати у цій виконавиці, більш розмахується, ніж співає..... Іспанський сором.....".

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