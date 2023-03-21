Євген Клопотенко зазначив, що вони вийдуть такими ж пухкими, м'якими та з мільйонами бульбашок усередині, як і на молоці.

Знамениті американські панкейки – невеликі млинці, або оладки, які печуть на сковороді без олії. У класичному варіанті панкейки готують на молоці. Але відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав зовсім інший рецепт .

Так, Євген Клопотенко дав перевірений та простий рецепт панкейків на воді. Вони вийдуть такими ж пухкими, м'якими та з мільйонами бульбашок усередині, як ви звикли бачити в деяких американських фільмах.

Інгредієнти:

250 мл води

250 г борошна

2 яйця

2 ст. л. сахара

1 ст. л. ванільного цукру

2 ст. л. соняшникової олії

5 г розпушувача

дрібка солі

Як приготувати:

1. Збийте білки до стійких піків. Жовтки збийте з|із| 2 ст. цукру до побілки та збільшення маси у кілька разів.

2. Додайте води, соняшникової олії та ванільного цукру в суміш жовтків, а потім ретельно перемішайте.

3. Порціями додайте борошно, розпушувач та дрібку солі. Збийте до однорідності. У тісто вмішуйте збиті білки силіконовою лопаткою.

4. Розігрійте суху сковороду, ополоником вливайте на центр невелику кількість тіста. Коли на поверхні почнуть з'являтися бульбашки, а низ стає коричневим, переверніть панкейки на інший бік.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.