Знамениті американські панкейки – невеликі млинці, або оладки, які печуть на сковороді без олії. У класичному варіанті панкейки готують на молоці. Але відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав зовсім інший рецепт .
Так, Євген Клопотенко дав перевірений та простий рецепт панкейків на воді. Вони вийдуть такими ж пухкими, м'якими та з мільйонами бульбашок усередині, як ви звикли бачити в деяких американських фільмах.
Інгредієнти:
- 250 мл води
- 250 г борошна
- 2 яйця
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. ванільного цукру
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 5 г розпушувача
- дрібка солі
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Як приготувати:
1. Збийте білки до стійких піків. Жовтки збийте з|із| 2 ст. цукру до побілки та збільшення маси у кілька разів.
2. Додайте води, соняшникової олії та ванільного цукру в суміш жовтків, а потім ретельно перемішайте.
3. Порціями додайте борошно, розпушувач та дрібку солі. Збийте до однорідності. У тісто вмішуйте збиті білки силіконовою лопаткою.
4. Розігрійте суху сковороду, ополоником вливайте на центр невелику кількість тіста. Коли на поверхні почнуть з'являтися бульбашки, а низ стає коричневим, переверніть панкейки на інший бік.
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