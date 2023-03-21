Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео з виступу, де співає разом із чоловіком.
Як видно, Анна та Олександр знято в затишній студії, на задньому плані видно музикантів, які грають наживо. Тим часом артистка з коханим стоять біля мікрофонів та співають, дивлячись один одному у вічі. Перед камерою Трінчер з'явилася у довгій чорній спідниці та світлій блузці з об'ємними рукавами. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Трінчер написала: "Хочу подарувати вам цей концерт, неначе готую подаруночок найближчій мені людині. Тай так і є, ви завжди поруч, ви мене надихаєте, не даєте впасти на коліна і підняти руки. Дякую! До зустрічі 1 квітня у Львові, 2 квітня в Тернополі. Квитки в описі профіля або в сторіс". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засипаючи їх із чоловіком компліментами.
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