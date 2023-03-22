Як пише Politeka.net , Ганна Богдан - відома українська блогерка, яка стала учасницею на шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Там дівчині вдалося дійти до фіналу та перемогти на проекті, після чого пара зустрічалася протягом року, але не змогла збудувати щасливі стосунки. Натомість Анна стала доволі успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців. А цього разу зірка опублікувала кадри у сторіс, розповівши про хворобу.

"Опача", - написала на першому сторіс Богдан, де показала градусник.

"Всю ніч температура 38, майже не спала, а сьогодні має бути крута зйомка, а я тут вболіваю ((", - написала Ганна у публікації).

А раніше Богдан поділилася чуттєвою фотографією у своєму блозі. Також Ганна поділилася своїми думками до роковин повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ.

Цей день бачу постійно як на яви, і пам'ятаю все до деталей. Як все відбувалося, які були мої дії, які були новини, пам'ятаю свої почуття, що відбуваються. Спочатку, перші 5 хвилин я не могла говорити, я дзвонила мамі і в трубку мовчала, було сильне почуття страху", - поділилася Ганна.

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