Як пише Politeka.net, Христина Соловій - відома українська співачка, яка стала відомою завдяки шоу "Голос країни". На проекті виконавиця потрапила до команди Святослава Вакарчука, який співпрацював із молодою артисткою та після проекту. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Соловій після приїзду до Києва поділилася фотографією у шкіряній куртці.
Фанати, включаючи Катю Осадчу та Сергія Лазановського, поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Мотомама приїхала до Києва?";
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Зона вічної мерзлоти: росіянка, яка не хотіла їхати з Криму, показала, де і як живе
Будинки почорніли: росіяни вдарили ракетами по житловим кварталам, кадри наслідків
Без заяви можна втратити пенсію: кому з українців потрібно терміново звернутись до Пенсійного фонду
Людей терміново вивозять з міста, яке може стати "другим Бахмутом": "Не ризикуйте життям!"
"Яка гарна";
"Соловій, ти супер. Слава ЗСУ";
"Місто, яким можна пишатися!! Жінка і співачка, якою можна пишатися!!";
"Чекаємо з нетерпінням у місті Лева теж".
А раніше Соловій опублікувала фотографію, де показала спеціальний привіт для окупаційних військ. Як можна побачити, автограф від артистки вони точно отримають.
"Ми вистояли і протрималися вже рік. Стали сильними та незламними. Боротьба триває вже 9 років. І рік тому її відчула вся країна, кожен і кожна. Не зупиняємось", - написала зірка.
Нагадаємо, трагедія сталася в сім'ї Крістіни Соловій, співачка повідомила перші подробиці
Також Politeka писала, що улюблениця Вакарчука Христина Соловій поділилася сумною новиною
А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій захопила українців модною цибулею.