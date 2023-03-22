Як пише Politeka.net, Христина Соловій - відома українська співачка, яка стала відомою завдяки шоу "Голос країни". На проекті виконавиця потрапила до команди Святослава Вакарчука, який співпрацював із молодою артисткою та після проекту. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Соловій після приїзду до Києва поділилася фотографією у шкіряній куртці.

Фанати, включаючи Катю Осадчу та Сергія Лазановського, поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Мотомама приїхала до Києва?";

"Яка гарна";

"Соловій, ти супер. Слава ЗСУ";

"Місто, яким можна пишатися!! Жінка і співачка, якою можна пишатися!!";

"Чекаємо з нетерпінням у місті Лева теж".

А раніше Соловій опублікувала фотографію, де показала спеціальний привіт для окупаційних військ. Як можна побачити, автограф від артистки вони точно отримають.

"Ми вистояли і протрималися вже рік. Стали сильними та незламними. Боротьба триває вже 9 років. І рік тому її відчула вся країна, кожен і кожна. Не зупиняємось", - написала зірка.

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