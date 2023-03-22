Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала відео зі свого тренування, а у підписі до нього розповіла про шкоду виснажливих дієт для організму.

Як видно, у ролику Марина знята у просторій кімнаті з панорамними вікнами, вона стоїть на килимку та показує своє тренування. Перед камерою телезірка з'явилася у вузькому яскравому костюмі – лосинах та короткому топі, який наголосив на її стрункому тілі. Волосся Марини зібране і заплетене в кіску, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Боржемська розповіла, до яких серйозних наслідків можуть призвести виснажливі дієти, та запропонувала свою програму схуднення:

"Гормональний збій, ожиріння, болі у суглобах, цукровий діабет, інсулінорезистентність та багато інших захворювань. До такого результату приводять нескінченні дієти, зриви у харчуванні та переїдання. Знижуй вагу БЕЗ дієт та фіксуй свій отриманий результат разом зі мною! Став ++++, я надішлю умови".

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