Українська блогерка Саша Мудра, фіналістка шоу "Холостяк" з Алексом Топольським, розповіла, чому була зла на проекті.

Як пише Politeka.net , Саша Мудра - відома українська блогерка, яка вирішила стати учасницею шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Але Сашко дійшла лише до фіналу, де поступилася переможцям Каті Лозовицької. Пара зрештою розійшлася, а Мудра стала досить успішною блогеркою в Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим зі свого життя. А цього разу Катя показала, як проводить час.

"Саша і поїсти - це майже синоніми. Та я і без повноцінного харчування уявити не можу", - написала Мудра.

"Ви думали, чому я така зла була на проекті "Холостяк"? Так, там мало годували", - зізналася Саша жартома на другому соріс.

"Хочеш поспілкуватися з доброю Сашком - спочатку будь впевнений, що вона поїла? У вас така сама?", - продовжила зірка на ще одному сторіс.

А до цього Саша розповіла про свої знання у мовах. Також Мудра поділилася фотографією, де позувала у розкішній сукні.

"Коли мені було 6 років, мама привела мене до репетитора з англійської мови. Тільки через рік я пішла до звичайної школи. Тобто я вивчаю англійську вже 20 років. (подумала, і сама в шоці) Я обожнюю вчитися з дитинства, брала участь у різних олімпіадах з англійської мови, зарубіжної літератури, всесвітньої історії, географії та математики.

Але "ботаном" ніколи не була))", - написала Саша.

Нагадаємо, фіналістка "Холостяка" Мудра зізналася, чим зараз займається в США

А ще Politeka писала, що фіналістка "Холостяка" Мудра раптово звернулася до українців за допомогою

Також Politeka повідомляла, що фіналістка "Холостяка" Мудра, яка зараз у США, чесно розповіла про свою проблему



