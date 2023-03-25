Ганна Саліванчук вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95", а нині народним депутатом Олександром Божковим. Зіркова пара виховує двох дітей: 2015 року в них народився син Гліб, а в 2020 з'явився на світ молодший Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася яскравими кадрами з нової фотосесії, в якій вона знялася разом зі старшим сином.

"Канікули🙈🤣👍 Всі діти їх чекають, а батьки ні🥲 Вчіться бачити у своєму житті прекрасне і його стане набагато більше. Навчіться любити те, що є. Дозвольте бути тими, ким ви є зараз, і станете краще. Дозвольте не боятися пробувати щось нове. Дозвольте собі бути щасливою просто так, без причин! І спостерігайте,як змінюється світ навколо вас", — написала Ганна Саліванчук під відео.

Шанувальники зіркової родини в коментарях засипали акторку та її сина компліментами та діляться своїми думками про канікули:

"Які ви Красиві 😍 Яка гарна сім'я ❤️";

"Який же він у тебе красунчик 😍";

"Старший син-14 років, вирішив їхати до бабусі на тиждень, ну ок))тому залишаємося на господарстві з меншим-3 рочки ❤️Бажаю веселих канікул❤️Терпіння і сил🙌".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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